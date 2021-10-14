Китайские производители рекордно подняли оптовые цены на товары

В сентябре цены китайских производителей выросли на рекордные 10,7%. Это является самым большим повышением за последние 25 лет. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на данные Национального статистического управления страны.

Изменение цен производителей, по которым товары покупают оптовые покупатели, является своего рода индикатором роста потребительских цен в будущем. Учитывая, что огромное количество китайских товаров продается за пределами страны, подъем цен может спровоцировать рост инфляции по всему миру, отмечается в сообщении.

При этом рост цен, по сравнению с августом, сильно ускорился. Если в последний месяц лета он составлял 9,5%, то сейчас оказался выше, чем прогнозировали аналитики — 10,7% вместо 10,5%.

Ранее торговая палата ЕС призвала Китай лучше информировать европейские компании о возможных ограничениях, так как многие организации начали жаловаться на слишком поздние сообщения, во время которых китайские власти просят остановить или отложить производство.