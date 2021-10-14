Поставки товаров к Рождеству в США оказались под угрозой из-за перегруженных складов

Президент США Джо Байден хочет, чтобы власти предприняли меры, которые могли бы повлиять на ситуацию с недостаточным количеством поставок товаров в страну и сдержать рост цен к Рождеству. Однако аналитики считают, что выполнить задуманное будет невозможно из-за перегруженности складов, плохой логистики и недостаточной квалификации сотрудников. Об этом Reuters рассказали эксперты по логистике и экономисты.

На сегодняшний день в США скопилось более 250 тыс. контейнеров с товарами во всех портах. Также недостаточно свободного места на железнодорожных станциях и складах. Из-за этого многие корабли встают на якорь за пределами порта и ждут своей очереди на разгрузку.

Член Союза береговых и складских предприятий Франк Понсе Де Леон отметил, что на грузооборот через американские порты приходится более 75% всего объема торговли.

«Основная проблема нынешнего состояния логистики — нехватка водителей грузовых автомобилей в порту. Им не выплачивается прожиточный минимум», — сказал генеральный президент компании Teamsters Джим Хоффа, участвовавший во встрече с Байденом.

По его словам, многим водителям портов не платят за время, которое они проводят в ожидании получения контейнера, что делает работу менее привлекательной, поэтому люди просто увольняются. Однако пока острой нехватки работников все же нет, так как на складах США работает куда больше людей, чем до начала пандемии. Проблема заключается в том, что большинству не хватает должного опыта, чтобы справиться с перевозкой и разгрузкой товаров.

«Дело не только в том, что склады загружены. Владельцами складов, арендаторами и работодателями могут быть разные компании, которые хотят поставку товаров в то или иное время. Это связано с рисками переработки и нарушает режим работы», — сказал генеральный директор Международной ассоциации складской логистики Стив Де Хаан.

Ранее сообщалось, что американские власти пытаются ликвидировать возникающие проблемы с поставками товаров в страну. Однако потребители все равно могут столкнуться с проблемами при покупке продуктов.