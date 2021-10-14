В Общественном совете при Минэнерго объяснили, как власти будут искать майнеров

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил «Газете.Ru», что инициатива ведомства по майнерам заключается в том, чтобы найти их и заставить платить за электроэнергию не по льготному, а по полному тарифу.

«Майнеры бегают по всей стране и пытаются найти регионы с самыми низкими тарифами на электроэнергию. Влезают в льготные группы населения, которые субсидирует государство. Условно говоря, сельский житель потребляет на дом пять киловатт, а ребята туда приходят и потребляют уже десятки киловатт. А когда таких домиков 100, это уже мегаватт. Все это приводит к тому, что потребление резко растет, и, соответственно, кто-то же должен платить за это. Это же не экономически обоснованный тариф. Значит, переплачивают другие потребители, или несут потери энергокомпании», — пояснил Пикин.

По его словам, Минэнерго предлагает вычислять таких майнеров и заставлять их платить не по льготным тарифам, а как рядовой потребитель.

«Тут нужно выделить нетипичное потребление в населенных пунктах, понять, что оно спровоцировано коммерческими потребителями, которые извлекают прибыль, и заставить их платить экономически обоснованную цену. Вот стратегия этой работы. И тогда пожалуйста! Пусть хоть все майнеры планеты переходят к нам, нам это выгодно, потому что наши мощности будут загружаться. Только на законных основаниях пусть это делают», — констатировал Пикин.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что потребление электроэнергии майнерами криптовалюты по пониженным тарифам для населения необходимо исключить. Шульгинов добавил, что министерство в настоящее время прорабатывает данный вопрос.

До этого глава Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой об установлении регуляторных особенностей майнинга, в частности в сфере энергопотребления. При этом одним из вариантов, по его мнению, может стать введение дополнительных групп дифференциации энерготарифов для населения на уровне регионов по аналогии с Крымом и Севастополем.