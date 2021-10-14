Восстановление мировой экономики оказалось под угрозой из-за энергокризиса

Глобальный энергетический кризис может увеличить потребление нефти на 0,5 млн баррелей в день, что спровоцирует рост инфляции. В свою очередь, это замедлит темпы восстановления мировой экономики после коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на доклад Международного Энергетического Агентства (МЭА).

«Рекордные цены на уголь и газ, а также постоянные отключения электроэнергии вынуждают энергетический сектор и энергоемкие отрасли промышленности переключаться на нефть, чтобы все работало нормально», — говорится в отчете организации.

Также высокая стоимость энергоносителей двигает инфляцию вверх, что приводит к снижению промышленной активности и более медленному восстановлению экономики в мире, отмечается в сообщении.

Согласно данным МЭА, в 2022 году спрос на нефть в мире восстановится до предпандемийного уровня. При этом неожиданно резкий рост спроса на сырье в прошлом квартале привел к самому большому за последние восемь лет сокращению запасов нефтепродуктов.

Кроме того, производственные мощности ОПЕК+ по добыче нефти будут сокращаться и ко второму кварталу 2022 года ожидается, что они составят 4 млн баррелей в сутки, против 9 млн в начале 2021 года.

«Рост расходов на переход к чистой энергии обеспечивает путь вперед, но это должно произойти быстро, иначе мировые энергетические рынки столкнутся с большими проблемами», — сообщается в докладе.

Ранее МЭА сообщило, что мировой спрос на газ, в том числе на низкоуглеродный, будет повышаться даже при достижении углеродной нейтральности.