Россияне стали резко скупать одежду из сериала «Игра в кальмара»

Осенью в мировых трендах по просмотрам оказался сериал «Игра в кальмара», который породил бум на покупку костюмов главных героев кинокартины. За последние три недели спрос на одежду и обувь героев сериала вырос в 54 раза. Об этом сообщается в исследовании компании «Авито» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, резко вырос спрос на флуоресцентно-розовые комбинезоны и минималистичные маски охранников, а также на зеленые костюмы игроков, которые были в сериале от Netflix. Средняя стоимость костюмов и аксессуаров составила 400 рублей, отмечают специалисты компании.

«2021 год оказался богатым на разные интересные события. Однако после выхода сериала «Игра в кальмара» зафиксирован рекордный рост спроса на костюмы персонажей», — рассказал руководитель категории «Lifestyle» в «Авито» Алексей Козловский.

Ранее аналитики торговой интернет-платформы Lamoda и платежного сервиса ЮKassa по итогам совместного мониторинга сообщили, что обновление осеннего гардероба в связи с наступлением холодов женщине в среднем обойдется в 20,9 тыс. рублей, мужчине – в 21,9 тыс. рублей.