Банкам могут разрешить отказывать в подозрительных переводах

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий, пишет RT.

«Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий», — говорится в письме, направленном на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По мнению Петрова, подобное нововведение позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов граждан, а также станет барьером для осуществления финансовых мошеннических операций.

В последние годы в РФ распространились различные мошеннические схемы, направленных на отъем банковских накоплений у населения, а злоумышленники часто действуют под видом «сотрудников банков», «служб безопасности», «клиентских отделов», подчеркнул он.

Помимо этого, мошенники убеждают своих жертв в том, что их счета и вклады находятся под угрозой, в результате чего люди даже заставляют сотрудников банков совершать денежные переводы преступникам, отметил Петров. Чаще всего, жертвами подобных мошенников становятся пенсионеры, добавил он.

Ранее россиянам объяснили, за какие операции банк может заблокировать карту. Так, поводом для сомнений банка в законности операции является большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных.