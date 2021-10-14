Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Раскрыто обещание Нетаньяху Путину после ухода с поста премьера Израиля 10:06
Терпящий бедствие в Черном море украинский корабль «Балта» буксируют в пункт... 10:06
Волосожар раскрыла истинное отношение Тутберидзе к своим фигуристкам 10:04
Овечкин ответил эксперту, заявившему о том, что он «кончился» 09:55
Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров 09:52
Apple заподозрили в плагиате Xiaomi 09:50
Новак заявил, что страны ЕС пока не обращались к РФ с просьбой об увеличении... 09:48
Елизавета II ответила на письмо школьников из Крыма, указав в адресе Россию 09:40
В Госдуме призвали проверять всех сотрудников полиции на полиграфе 09:36
В Киргизии задержаны подозреваемые в финансировании теракта за рубежом 09:27

Банкам могут разрешить отказывать в подозрительных переводах

close
100%
Depositphotos

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий, пишет RT.

«Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий», — говорится в письме, направленном на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По мнению Петрова, подобное нововведение позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов граждан, а также станет барьером для осуществления финансовых мошеннических операций.

В последние годы в РФ распространились различные мошеннические схемы, направленных на отъем банковских накоплений у населения, а злоумышленники часто действуют под видом «сотрудников банков», «служб безопасности», «клиентских отделов», подчеркнул он.

Помимо этого, мошенники убеждают своих жертв в том, что их счета и вклады находятся под угрозой, в результате чего люди даже заставляют сотрудников банков совершать денежные переводы преступникам, отметил Петров. Чаще всего, жертвами подобных мошенников становятся пенсионеры, добавил он.

Ранее россиянам объяснили, за какие операции банк может заблокировать карту. Так, поводом для сомнений банка в законности операции является большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях