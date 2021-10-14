На Украине готовятся просить газ у Белоруссии

Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко выразил мнение, что Украина в ближайшее время будет вынуждена просить электроэнергию у Белоруссии. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

«Министр уверял неделю назад, что нам не надо будет в Беларусь обращаться. Вместо этого специалисты, с которыми я общаюсь, анализируют наличие угля, оно рекордно минимальное сегодня на складах, и то, что не будет хватать электроэнергии, говорят на 99%», — сказал политик.

По его словам, для предотвращения отключения придется вводить графики и ограничения. Кучеренко предположил, что Украине придется начать «тяжелые» переговоры о поставках электроэнергии с Белоруссией в январе следующего года.

Ранее генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил, что Украине есть конфликт между центральной и местной властью из-за дефицита газа.

До этого бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что после прошедшего в Киеве саммита Украина – Евросоюз стало ясно, что решения вопроса энергобезопасности страны так и не последует, поэтому властям предстоит готовиться к тяжелому зимнему периоду.