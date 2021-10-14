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Экономист Хазанов рассказал о катастрофических последствиях газового кризиса на Украине

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Sergei Chuzavkov/AP

Энергетический кризис на Украине может иметь катастрофические последствия, заявил в интервью »Аргументам и фактам» независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

«Холодные жилые дома, промерзлые школы, детские сады и больницы... И это не сцена из фантастического фильма, а вполне реальный прогноз, который может сбыться. Уже сейчас в трех областях (Львовской, Закарпатской, Хмельницкой. — Прим. ред.) введен режим чрезвычайной ситуации из-за отказа поставщиков снабжать бюджетные учреждения природным газом по старым тарифам», — сказал эксперт.

При этом, по словам Хазанова, получатели не могут покупать газ по новым тарифам.

«Но покупать его у России власти Украины не хотят, предпочитая заставлять своих граждан заниматься «охлаждающими» процедурами»», — отметил он.

Хазанов полагает, что Украина еще не накопила достаточный объем угля для снабжения теплоэлектростанций.

«И если уже сейчас жители Киева ездят по выходным погреться у печек, отапливаемых дровами, то зимой они, не исключено, вообще не будут с них вылезать. Тут дилемма простая: или сидеть в холодных офисах и квартирах в столице Украины, или в тепле на даче», — подчеркнул экономист.

По мнению Хазанова, украинские власти допустили стратегическую ошибку, запретив импорт электроэнергии из Белоруссии, так как зимой нагрузка на сети будет расти, и если генерирующие мощности не обеспечат их достаточным количеством электричества, то страну ждет серьезный энергетический кризис. На этом фоне граждане республики могут столкнуться с ростом цен на муку и хлеб.

«Так загнать собственных жителей в ловушку до сих пор не смогло ни одного государство в мире. Только Украине это удалось», — резюмировал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа. Он напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями», и увеличение поставок может привести к негативным последствиям. Согласно его оценке, изношенность украинской газотранспортной системы составляет порядка 80-85%.

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