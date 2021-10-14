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Аналитик назвал способы защиты сбережений от инфляции

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Reuters

Комфортные инструменты для защиты сбережений от инфляции инвестору необходимо определять исходя из своих целей и ожиданий по доходности. Об этом рассказал старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков в интервью газете «Известия».

Если собирать инвестиционный портфель из нескольких паевых инвестиционных фондов (ПИФ), это может помочь не только качественнее защитить вложения, но и получать прибыль на разных классах активов — независимо от того, какая ситуация сложилась на рынках, добавил эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране выше, чем прогнозировалась.

«Да, у нас инфляция, к сожалению, подросла. Семь с лишним процентов — 7,5, по-моему. Это много больше, чем мы ожидали», — сказал глава государства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны работают с темой, касающейся уровня инфляции и фиксируют тенденции в данной отрасли. Представитель Кремля отметил, что тех мер, что предпринимают правительство и Центробанк, хватает для удержания цен и «амортизации ситуации».

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