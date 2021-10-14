Бали открыли для вакцинированных туристов из 19 стран

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан представил обновленное положение о порядке прибытия иностранцев на курорты страны, включая популярный остров Бали. Об этом пишет ТАСС.

Теперь привитым туристам из 19 стран можно посещать Бали. Россия не вошла в этот список. Правительство государства с 14 октября разрешает въезд на остров Бали жителям 19 государств: Бахрейна, Венгрии, Испании, Италии, Катара, Франции, Швеции, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, Республики Корея, Индии, Саудовской Аравии, Кувейта, Китая и Японии.

Министр-координатор подчеркнул, что данные об эпидемиологической обстановке в странах были выбраны в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения.

Туристы должны быть вакцинированы, за 72 часа до пересечения границы пройти ПЦР-тест, еще один они должны сдать по прибытии в Индонезию. Тем не менее, они обязаны будут отсидеть пятидневный карантин в гостинице и купить страховку с выплатой до $100 тыс. с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Россия могла войти в список стран для посещения Бали.