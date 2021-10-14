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Читатели Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса

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Жители Великобритании, которая пострадала из-за сложившегося в стране топливного кризиса, обратились к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его спасти их. С соответствующим призывом выступили читатели таблоида Daily Mail.

Во время выступления на энергетической неделе в Москве, президент Путин отметил, что нехватка газа в Европа образовалась из-за того, что в подземные хранилища не закачали вовремя необходимый объем сырья и тем самым создали дефицит. Глава государства также назвал необоснованными заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике в качестве геополитического оружия.

«Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса [Джонсона]», — написал один из пользователей под ником Rob.

«Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию», — отметил другой комментатор с ником FLOTUS.

Ранее сообщалось, что заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители привело к снижению стоимости газа в Европе.

Британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK в свою очередь предупредила жителей Королевства о том, что зима с 2021 на 2022 год станет тяжелой для потребителей и поставщиков энергетики из-за рекордно высоких цен на газ.

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