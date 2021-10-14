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Путин высказался о росте госдолга США

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Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC прокомментировал ситуацию с госдолгом США. Текстовый формат разговора опубликован на сайте Кремля.

Президент считает, что решение Конгресса США о повышении «потолка» государственного долга приведет к эмиссии и инфляции. По его словам, инфляция в США уже растет такими темпами, каких давно в истории не было.

«Потому что все же задаются вопросом: а что дальше? Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость? С долгом-то что делать?», — вопрошает Путин.

Он добавил, что от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и Россия заинтересована, чтобы у экономики США не было никаких волнений или скачков.

Ранее министерство финансов США начало принимать «дополнительные чрезвычайные меры» в связи с достижением потолка госдолга.

Среди дополнительных мер названо уменьшение объема инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

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