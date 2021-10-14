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Рост цен на газ привел к банкротству британских энергокомпаний

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Павел Львов/РИА «Новости»

Число британских энергетических компаний, обанкротившихся с начала сентября из-за резкого скачка цен на газ, достигло 11. Как пишет ТАСС по ссылкой на сообщение компаний, об уходе с рынка Соединенного Королевства объявили еще две фирмы Pure Planet и Colorado Energy.

Вместе они обслуживали 250 тыс. клиентов.

Ситуация с ценами на газ привела к банкротству многих небольших британских энергетических фирм. Они поставляли газ 2 млн клиентов.

Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, британские энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Ранее сообщалось, что заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители привело к снижению стоимости газа в Европе.

Британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK в свою очередь предупредила жителей Королевства о том, что зима с 2021 на 2022 год станет тяжелой для потребителей и поставщиков энергетики из-за рекордно высоких цен на газ.

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