Путин назвал $100 за баррель нефти «вполне возможной ценой»

Президент России Владимир Путин заявил, что нефть может достичь цены в $100 за баррель. Об этом он сообщил на сессии Российской энергетической недели, передает РИА «Новости».

«Вполне возможно», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,03% и достигла $84,06 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

К 11.32 мск, понедельника, 11 октября, нефть марки Brent варьировалась на уровне $83,97 за баррель (+1,92%).

Также сообщалось, что доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов в 2021 году могут вырасти почти на 70% или на $50 млрд по сравнению с прошлым годом в связи с высокими ценами на нефть и газ. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд.