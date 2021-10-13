Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кортнев назвал будущее России чудовищным 14:17
В ЕС планируют расследовать возможное неконкурентное поведение на энергетическом... 14:16
Врачи предупредили невротиков о высоком риске развития болезни Паркинсона 14:14
Анджелину Джоли застали на свидании с бывшим мужем 14:11
Нуланд назвала переговоры с Россией «полезными» 14:09
В США морпех попал под трибунал за критику вывода американских сил... 14:08
Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде 14:08
В ЕК заявили, что поставки газа из России оказались ниже ожиданий 14:05
В Думу внесли поправки в статью о повторных побоях для защиты жертв... 14:03
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привиты более 51 млн... 13:57

«Революционных изменений нет»: экономист Смирнов высказался о доработке пенсионной реформы

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

На сегодняшний день в России не предлагаются какие-то революционные изменения, которые касаются пенсионной реформы. Все, что происходит, – донастройка и корректировка существующей системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН-РАН Сергей Смирнов.

«Революционных изменений нет. То, что дает государство пенсионерам, можно рассматривать с позиции: все в дом, а не из дома. То есть какие-то выплаты есть, но они отразятся на определенных категориях людей. Учитывая, что в совокупности таких людей не так много, выплаты не должны вызвать какого-то высокого прироста инфляции», — отмечает специалист.

По его словам, в настоящий момент выплаты индексируются не всем. Если поднять размер пенсии работающих пенсионеров, то это действие обязательно разгонит инфляцию, потому что их в России более 9 млн человек. В свою очередь, это будет серьезной нагрузкой для бюджета.

«У новой Госдумы в скором времени начнутся дебаты по теме пенсий и их индексации тем или иным категориям граждан. В этом случае партии, которые прошли туда после выборов, могут принести интересные идеи и более взвешенный подход к этому вопросу», — считает экономист.

Смирнов предполагает, что все происходящие сейчас события не являются пенсионной реформой. Речь идет лишь о донастройках имеющейся системы. Поэтому в ее рамках стоило бы помочь самым бедным категориям пенсионеров и поднять выплаты на 10-20%. Но для этого необходимы механизмы более тонкой настройки.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала, что при доработке пенсионной реформы могут быть учтены новые индексации выплат и дополнительные предложения для людей, работающих на Севере.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Момент ДТП с Собчак в районе Сочи попал на камеры
Московским пенсионерам предложили выбор — деньги или подарок
Пожилые москвичи смогут получить 10 тыс. руб. за прививку от коронавируса
«Игра в кальмара»: все тайны и теории сериала
В чем смысл концовки «Игры в кальмара» — и каким может быть второй сезон
Поклонская объяснила, почему она гордится своим назначением в Кабо-Верде
Захарова призвала британские СМИ извиниться перед разработчиками «Спутника V»
В Екатеринбурге арестовали мужчин, подозреваемых в изнасиловании трех школьниц
Ургант сравнил Валентину Терешкову с Круэллой
Новости и материалы
Кортнев назвал будущее России чудовищным
В ЕС планируют расследовать возможное неконкурентное поведение на энергетическом рынке
Врачи предупредили невротиков о высоком риске развития болезни Паркинсона
Анджелину Джоли застали на свидании с бывшим мужем
Нуланд назвала переговоры с Россией «полезными»
В США морпех попал под трибунал за критику вывода американских сил из Афганистана
Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде
В ЕК заявили, что поставки газа из России оказались ниже ожиданий
В Думу внесли поправки в статью о повторных побоях для защиты жертв домашнего насилия
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привиты более 51 млн человек
УЕФА обвинили в игнорировании нарушений в белорусском футболе
Деми Ловато заявила, что называть инопланетян «чужими» оскорбительно
В Кремле заявили, что Путин регулярно общается с Мишустиным и Голиковой по коронавирусу
Подписчикам экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии грозит уголовная ответственность
Крутой объяснил, что спасло Леонтьева от тяжелого течения COVID-19
ГИБДД назвала причины самых опасных аварий
В итальянской пещере найден необычный рисунок птичьей головы времен палеолита
В Кремле заявили, что кабмин четко фиксирует тенденции по инфляции в России
Все новости
Дешево, но нестабильно: перейдет ли Китай на солнечную энергетику
Солнечная энергетика в Китае достигла паритета цен с угольной
Второй заход. Новые гаджеты Apple будут представлены в октябре
Что Apple покажет на презентации 18 октября
Новые COVID-ограничения в России. Главное
Власти Самарской области назвали критической ситуацию с коронавирусом
«Критически зависят от стоимости газа». Почему Москва идет на уступки Минску
Потери «Газпрома» в 2022 году от контракта с Белоруссией составят как минимум $1,5-2 млрд
Какая погода ждет москвичей в длинные ноябрьские выходные
В начале ноября россияне будут отдыхать четыре дня подряд
Поздно обращаются к врачу. Почему растет смертность от COVID-19
Иммунолог Продеус сообщил, при каких симптомах COVID-19 надо срочно идти к врачу
Царь во дворца! Саше Барону Коэну — 50
«Работают в ущерб сну»: как продвигаются съемки фильма в космосе
Последние новости о съемках фильма «Вызов» на МКС
Последствия высоких цен на газ: на Украине ЧС, в Германии отказы клиентам
Уже три украинских региона объявили режим ЧС на фоне отсутствия поставок топлива
«Схемы» по импорту угля из ДНР и ЛНР»
Медведчука отправили под домашний арест по новому уголовному делу
Восемь бессмысленных норм ПДД, о которых забыли даже гаишники
Эксперты рассказали об устаревших требованиях дорожного движения
Не зависеть от США. Какую политику готовит Центробанк
Глава ЦБ Набиуллина не намерена синхронизировать денежно-кредитную политику с ФРС США
Кафе и рыбный ларек. Стоит ли покупать автолавку для бизнеса
Юрист рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы фудтраков
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях