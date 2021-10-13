«Революционных изменений нет»: экономист Смирнов высказался о доработке пенсионной реформы

На сегодняшний день в России не предлагаются какие-то революционные изменения, которые касаются пенсионной реформы. Все, что происходит, – донастройка и корректировка существующей системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН-РАН Сергей Смирнов.

«Революционных изменений нет. То, что дает государство пенсионерам, можно рассматривать с позиции: все в дом, а не из дома. То есть какие-то выплаты есть, но они отразятся на определенных категориях людей. Учитывая, что в совокупности таких людей не так много, выплаты не должны вызвать какого-то высокого прироста инфляции», — отмечает специалист.

По его словам, в настоящий момент выплаты индексируются не всем. Если поднять размер пенсии работающих пенсионеров, то это действие обязательно разгонит инфляцию, потому что их в России более 9 млн человек. В свою очередь, это будет серьезной нагрузкой для бюджета.

«У новой Госдумы в скором времени начнутся дебаты по теме пенсий и их индексации тем или иным категориям граждан. В этом случае партии, которые прошли туда после выборов, могут принести интересные идеи и более взвешенный подход к этому вопросу», — считает экономист.

Смирнов предполагает, что все происходящие сейчас события не являются пенсионной реформой. Речь идет лишь о донастройках имеющейся системы. Поэтому в ее рамках стоило бы помочь самым бедным категориям пенсионеров и поднять выплаты на 10-20%. Но для этого необходимы механизмы более тонкой настройки.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала, что при доработке пенсионной реформы могут быть учтены новые индексации выплат и дополнительные предложения для людей, работающих на Севере.