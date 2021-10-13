В Госдуме разъяснили слова о возможной отмене пенсионной реформы

При доработке пенсионной реформы могут быть учтены новые индексации выплат и дополнительные предложения для людей, работающих на Севере. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Государственной думы Светлану Журову.

По словам парламентария, не исключается ряд корректировок в пенсионной реформе со стороны российских властей.

До этого в интервью «Царьграду» Журова сказала, что пенсионную реформу в стране могут поменять и, возможно, когда-нибудь отменить.

«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но корректировки точно будут», — говорила депутат Госдумы.

При этом Журова пояснила, что речь шла не о полномасштабной реформе пенсионной системы как таковой, а точечных корректировках.

«Например, об индексации, есть какие-то предложения по людям, работающим на Севере и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. Не имеется ввиду, что полностью вернется прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть и они будут просчитаны», — подчеркнула народная избранница.

Также Журова уточнила, что корректировки в пенсионной реформе могут не относиться к работе ГД. В частности, могут дорабатываться подзаконные акты, находящиеся в зоне ответственности правительства.

Ранее сообщалось, что минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей.