Россия направит Кубе гуманитарную помощь

На Кубу российские власти направят как минимум одну партию гуманитарной помощи до конца 2021 года. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова, который находится с рабочим визитом в Гаване, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что Россия и дальше намерена оказывать помощь своему стратегическому партнеру.

В латиноамериканскую страну будут направлены продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства, а также аппараты ИВЛ и кислородные станции.

12 октября Юрий Борисов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и вице-премьером Рикардо Кабрисасом.

В июле два российских самолета уже доставляли гуманитарную помощью на Кубу.