Американцы жалуются на сбои в работе Twitter

Пользователи Twitter из США жалуются на сбои в работе социальной сети. Неполадки фиксирует сервис Downdetector.

Проблемы с Twitter наблюдаются в основном на Западном побережье Соединенных штатов. Больше всего сообщений приходит из Сан-Франциско, второе место занимает Лос-Анжелес, третье — Портленд.

У большинства пользователей плохо работает сайт — 61% жалоб. Кроме того, 27% юзеров сообщают о проблемах в работе приложения, 12% не могут войти в учетную запись.

Ранее был зафиксирован глобальный сбой в работе Telegram — на мессенджер жаловались жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.

Ранее произошло несколько сбоев в работе соцсети Instagram.Самый масштабный случился 4 октября, когда перестали работать сервисы Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.