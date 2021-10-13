Умер гендиректор Hasbro Брайан Голднер

Американская компания Hasbro, занимающаяся производством игрушек, объявила о кончине генерального директора Брайана Голднера. Об этом сообщает Business Wire со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора Рича Стоддарта.

«С момента прихода в компанию более двух десятилетий назад Брайан был сердцем и душой Hasbro. Работа Брайана как харизматичного и страстного лидера игровой и развлекательной индустрии принесла радость и смех детям и семьям по всему миру», — сказал он.

По информации телеканала CNN, Голднер взял отпуск по состоянию здоровья за два дня до смерти. Он лечил рак простаты, который у него диагностировали в 2014 году. Ему было 58 лет.

Голднер возглавил Hasbro в 2008 году, а с 2015 стал председателем совета директоров. Под его управлением компания начала выпускать телепрограммы, фильмами и видеоигры.

Ранее компания Hasbro приобрела права на мультипликационный сериал «Свинка Пеппа» за $4 млрд.