«Известия»: в России вырос средний ипотечный платеж

Участники рынка недвижимости и банкиры зафиксировали в России рост среднего размера ежемесячного платежа по ипотеке. Об этом пишут «Известия».

Средний ежемесячный платеж по ипотеке увеличился на 14% составил 18,8 тыс. рублей.

Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала изданию, что средняя сумма кредитов увеличилась на 16% до 2,9 млн рублей, а средний срок ипотеки увеличился на 10% и превысил 20 лет.

«Доходы большей части заемщиков за этот период не показали такой динамики роста, а значит, долговая нагрузка стала более ощутимой, ограничив наличие свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов», — заявила Решетникова.

Специалист также уточнила, что в этом году люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно.

В Райффайзенбанке прокомментировали рост регулярного ипотечного платежа, заявив, что цены на жилье растут, а минимальный первый взнос по-прежнему остался на уровне 15–20%.

Ранее стало известно, сколько россиян в ближайшем будущем cмогут взять ипотеку на строительство дома.