Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии

Минэнерго Украины не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Белоруссии во время отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, текущий график накопления угля может обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона даже в самых критических условиях.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила о главной цели сотрудничества Европейского союза с Украиной.

Симсон рассказала, что несколько недель назад она провела переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко, где политики подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского рынка в ЕС. Еврокомиссар добавила, что это подразумевает синхронизацию электросетей между союзом и Украиной.

Экономист Алексей Кущ отметил, что текущая модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня следующего года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить как «условно достаточные».