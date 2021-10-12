Сбер рассказал об инновационных решениях в сфере здравоохранения

В рамках пленарной сессии «Инвестиции в цифровую медицину — инвестиции в будущее» заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец рассказала об инновационных разработках и решениях индустрии здравоохранения Сбера.

«Цифровизация помогает вывести здравоохранение на новый уровень и повысить доступность медицинских услуг. Цифровые технологии являются надежным помощником врача, освобождают докторов от рутинных операций и дают пациентам возможность более качественно следить за своим здоровьем», — отметила она.

В своем выступлении Ольга Голодец рассказала о современных цифровых технологиях и решениях, которые были разработаны компаниями экосистемы Сбера и сейчас применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны. Так, за счет внедрения телемедицины возможно сократить количество госпитализаций на 45%, а хирургических осложнений — на 50%.

Кроме того, на платформе СберЗдоровье более 1300 квалифицированных врачей оказывают помощь более чем 14 млн пользователей. За счет сервиса удается на 45% сократить количество острых случаев. В 38 российских регионах внедрен дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, которых консультируют врачи телемедицины. Уже сегодня позволяет снизить минимум на 5% и выше смертность от инфаркта миокарда и ОНМК.

Разработки Сбера также делают процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг. Голосовое заполнение медицинских документов — продукт Voice2Med — не только высвобождает медиков от рутинной работы, создавая предпосылки для спокойной и эффективной работы с пациентами. Сбер совместно с правительством Москвы разработал умного помощника врача «ТОП-3». Сервис позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней — это 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу. Применение такой технологии кардинально меняет качество первичного приема и повышает уровень диагностики, качество донесения новых протоколов до врачей, ведущих амбулаторный прием.

Сотрудничество Сбера и Сеченовского университета длится уже несколько лет. В этом году университет и СберЗдоровье разработали программу для обучения и повышения квалификации врачей, а также единый подход к взаимодействию с пациентами в телемедицине. Сеченовский университет стал первым вузом в России, который начал внедрять курсы повышения квалификации для врачей телемедицины. Идет плодотворное взаимодействие с компанией СберМедИИ по разработке модели ИИ по детекции рака.