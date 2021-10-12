МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

МВФ принял решение улучшить прогноз по росту экономики России в 2021 году. По новой оценке, ВВП России по итогам года увеличится до 4,7% вместо прежних 4,4%.

Между тем МВФ одновременно с этим понизил оценку роста ВВП страны в 2022 году с 3,1% до 2,9%.

Согласно данным доклада, в 2020 году фискальная политика России была контрциклической, то есть зависящей от темпов экономического роста. В 2021 году произойдет восстановление экономики, которое в 2022 году замедлится.

Также организация ухудшила прогноз по восстановлению мировой экономики до 5,9%. На 2022 год сохраняется прежняя оценка на уровне 4,9%.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что инфляция в России к концу 2021 года может оказаться на уровне 6,5-7% или ниже. По его словам, на данный момент пока сложно дать оценку динамике в предстоящие месяцы.