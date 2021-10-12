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Информация о торгах электронной площадки Сбер А появится на Портале DA

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Информация о лотах электронной торговой площадки Сбер А будет интегрирована в сервис по продаже активов «Портал DA». До конца 2021 года запланировано разместить более одной тысячи активов на сумму свыше 15 млрд рублей. Создание объединенной витрины объектов позволит Сберу существенно расширить число выставленных на продажу объектов.

По итогам 2020 года на площадке Сбер А было проведено 44,2 тыс. торгов на общую сумму 136 млрд руб., из них в сегменте имущества — 356 процедур на сумму 13,5 млрд руб. «Портал DA» на сегодняшний день экспонирует 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб., а по итогам прошлого года реализовал более 2,5 тыс. активов на сумму свыше 10 млрд рублей. Таким образом, после интеграции активов Сбер А «Портал DA» рассчитывает продавать более четырех тысяч активов в год.

«Наша цель — объединить широкий пул продавцов и покупателей на рынке залоговых и непрофильных активов. На «Портале DA» уже размещает активы более 2000 продавцов, которые оценили удобство сервиса и его возможности по привлечению покупателей. Интеграция с площадкой Сбер А позволит клиентам получать информацию о большем количестве реализуемых активов, а также в скором времени предоставит те сервисы, которых сейчас не хватает, например, электронной регистрации сделок с коммерческой недвижимостью», — рассказал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

До конца текущего года «Портал DA» станет предлагать своим клиентам-покупателям сопровождение полного цикла сделки. В частности, сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от Сбер А пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

«Создать многоуровневую, комплексную, лидирующую на нескольких рынках электронную площадку, современное мобильное приложение или качественный кредитный продукт уже недостаточно для того, чтобы быть лидером на рынке. Только объединив все эти элементы вместе, можно создать процесс, внутри которого есть все, что может потребоваться клиенту для совершения сделки», — рассказал генеральный директор Сбер А Николай Андреев.

В конечном счете все это положительно скажется на удовлетворенности клиентов-покупателей и эффективности продаж клиентов-собственников, реализующих свое имущество на торгах, уточнил он.

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