Минстрой России займется модернизацией ливневок в городах

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России проведет модернизацию ливневых систем в городах страны. Соответствующее поручение ведомству дал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, пишут «Известия».

В Минстрое изданию сообщили, что строительство ливневок необходимо синхронизировать с благоустройством территорий, развитием дорожного хозяйства, реконструкцией очистных сооружений. В настоявшее время министерство осуществляет проработку предложений по реализации мероприятий, которые направлены на модернизацию ливневой канализации.

«Предложения будут разработаны и представлены в правительство РФ в установленный срок», — заявили в ведомстве.

Как рассказала руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова, ливневая канализация практически во всех российских городах требует модернизации. Она указала, что среди основных проблем — отсутствие очистки стоков, недостаточная пропускная способность канализации. По словам Булгаковой, в некоторых населенных пунктах ливневки вообще отсутствуют.

Ремонт ливневой канализации в крупных городах в течение двух-трех лет может обойтись в более чем 250 млрд рублей, оценил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

В свою очередь председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов заявил, что износ стоковой инфраструктуры во многих городах РФ составляет от 60% до 90%. Он отметил, что в 100 крупных агломерациях страны на их модернизацию понадобится около 500 млрд рублей.

Ранее Хуснуллин заявил о необходимости перестройки ЖКХ, концепцию которой подготовят до конца 2021 года и утвердят в первом квартале 2022 года.