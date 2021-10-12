Объем книжного рынка России может увеличиться на 30%

Наибольшую читательскую активность в настоящее время показывают юные россияне в возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года, сообщают «Известия».

По данным «Росиндекса», их интерес к книге увеличился на 62,7% в сравнении с допандемийной эпохой.

В свою очередь, аналитики в связи с этим дали прогноз, что к концу текущего года объем книжного рынка РФ достигнет 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей. Это означает, что в 2022 году книжный рынок в стране может вырасти на 30%, пишет издание.

Как рассказала изданию заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф, число молодежи среди аудитории крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ значительно увеличилось.

«Наиболее высокий прирост за последние девять месяцев у группы от 16 до 19 лет: в ней количество покупок выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди молодежи в возрастной категории от 20 до 24 лет — на 4%. Мы связываем это в том числе с нашим активным продвижением в интернете, в частности у инфлюенсеров», — заявила Грааф.

Ранее исследование книжного сервиса «ЛитРес» показало, что продажи электронных и аудиокниг минувшим летом выросли на 28% по сравнению с прошлым годом.