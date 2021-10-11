Сбер представил инструменты социально ответственного инвестирования

Сбер принял участие в онлайн-фестивале «Инвестиционная грамотность», который организует Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ).

Руководитель инновационного направления «Дирекции экосистемы, инноваций и устойчивого развития» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Халид Дианов на круглом столе «Зеленые финансы. Принципы ответственного банкинга» рассказал об инструментах социально ответственного инвестирования, которые способствуют достижению целей устойчивого развития, утвержденных ООН.

Спикер отметил, что в 2020 году Сбер приступил к ESG-трансформации, которая уже помогла ему выработать компетенции, позволяющие выступать драйвером зеленого перехода как для корпоративных, так и для частных клиентов.

Сразу три ESG-индекса предлагает своим клиентам Sber Private Banking. Это Solactive FoodTech Index, который состоит из акций компаний, производящих альтернативный протеин и развивающих новые технологии хранения и доставки продуктов питания. Второй называется Women Impact Europe Index. В него входят акции европейских компаний, отобранных на основе собственных метрик Sber Private Banking для оценки гендерного баланса в компаниях. Третьим стал Circular Economy Index. В него включены акции глобальных компаний с капитализацией от 10 миллиардов долларов и высокими показателями дневных оборотов на торгах, придерживающихся экономики замкнутого цикла.

До конца года будет запущена и четвертая стратегия — Green Transition Index, — в которую войдут акции компаний, снижающих углеродный след и работающих в области зеленой энергетики.

Также в экспертной сессии на тему «Пассивный доход и инвестиции в мечту» выступил руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Сбер Управление Активами Дмитрий Постоленко, который рассказал о современных трендах инвестирования, о преимуществах пассивного дохода и разнице с пенсией, как обеспечить себе пассивный доход и правильно выбрать эмитентов для инвестирования. Были рассмотрены актуальные рублевые и долларовые инвестиционные стратегии.

В рамках недели АРФГ проводит фестиваль повышения инвестиционной грамотности, объединяющий различные мероприятия деловой программы. Мероприятие нацелено на повышение финансовой культуры и развитие финансового просвещения в образовательных организациях всех уровней образования, обмен научным и практическим опытом, идеями и мнениями в области развития инвестиционной грамотности населения.