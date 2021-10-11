Развитие фарминдустрии оказалось под угрозой из-за дефицита работников

В фармацевтике, а также в производстве медицинских изделий и оборудования в третьем квартале 2021 года более чем наполовину выросло количество новых вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом работодатели считают, что отсутствие работников может замедлить развитие всей отрасли. Об этом сообщается в исследовании кадровой компании UTEAM (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В топ-3 наиболее сложных для закрытия вакансий входят менеджеры по продажам (92% компаний назвали этот вариант), производственные специалисты (83%) и сотрудники аптек (52%), отмечается в исследовании.

Основная причина, по которой наблюдается увеличение числа вакансий в фармотрасли, — открытие новых производственных площадок в разных городах, расширение штата у некоторых компаний и предприятий, а также открытие новых аптек.

Из-за того, что наблюдаются сложности в подборе специалистов, работодатели пересматривают свою политику в сторону увеличения зарплат для соискателей, следует из результатов исследования.

«В силу своей специфики эта индустрия очень неохотно идет на снижение требований к кандидатам. Как итог — зарплаты увеличились в среднем на треть к прошлому году. Например, менеджеры по ведению ключевых клиентов в фармацевтических компаниях претендовали на оклад в 120-150 тысяч рублей, а сейчас могут рассчитывать на 160-180 тысяч», — сообщает старший консультант UTEAM Кристина Колпакова.

Эксперты уверены, что появление новых направлений и производств будет увеличивать спрос на специалистов еще несколько лет. Однако нехватка кадров в целом может быть основным препятствием для развития отрасли.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне в полтора раза чаще отказывались от предложений о приеме на работу. Самая частая причина отказов (49%) — уровень предлагаемой зарплаты. Специалисты считают, что работодатели еще не успели «перестроиться» после острой фазы пандемии.