В ЦБ предположили, когда исчезнут наличные рубли

Зампред ЦБ Михаил Алексеев предположил, когда могут исчезнуть наличные деньги.

По его словам, сложно сказать, когда наличные перестанут использоваться.

«Могут отмереть к 2050-му, а могут и к 2060-му, а могут и не отмереть. Этого мы точно не знаем. Нам не дано предугадать», — сказал Алексеев в интервью «Известиям».

При этом он отметил, что пока наличными активно используются, то купюры необходимо делать надежными, удобными и эстетичными.

Ранее стало известно, в 2021-2025 годах Центробанк проведет модернизацию банкнотного ряда. Одной из первых будет изменена 100-рублевая купюра. На лицевой стороне будут изображены символы Москвы — Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.