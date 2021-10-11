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Боррель заявил, что ЕС потребуется больше российского газа

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Christian Lutz/AP

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, возможно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено, пишет El Pais.

«Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте», — отметил дипломат.

Испанские власти, напомнил Боррель, предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели власти ЕС от имени государств — членов союза, а не каждая страна по отдельности.

«Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию», — сказа он.

По словам Борреля, «было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам», однако для этого необходимо время, а нынешняя ситуация требует более быстрых решений.

Ранее в Европейской комиссии предложили возможность совместных закупок и хранения природного газа национальными правительствами, чтобы справиться с растущими ценами на топливо. Проект предполагает снижение налогов, прямую поддержку наиболее уязвимых слоев населения и государственную помощь для компаний.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Агентство Argus ранее выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.

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