Минтруд разработал перечень компенсационных выплат для медиков

Минтруд России подготовил пилотный проект с перечнем компенсационных выплат медицинским работникам. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту в список таких выплат войдут: выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, коэффициенты за работу в высокогорных районах, а также процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Кроме того, Минтруд предлагает предусмотреть компенсационные выплаты медикам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и за сверхурочную работу.

Медработникам, которые оказывают помощь пациентам, больным туберкулезом, предлагается поднять зарплату на 40%, тем, кто занимается диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных — на 60%, оказывающим психиатрическую помощь — на 30%, говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит до 8,5 млрд рублей на оплату отпусков для медицинских и социальных работников. По его словам, правительство считает необходимым поддержать медиков и соцработников, так как они спасают людей и помогают им восстановиться после болезни.