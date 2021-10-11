Приостановлен ввоз ряда продуктов в Россию из Китая

Некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию. Их импорт приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдены в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печеньях с игрушкой-сюрпризом внутри.

Сообщается, что во всех этих продуктах доля генно-модифицированного сырья превысила 0,9%. В некоторых продуктах содержание запрещенных веществ превышало допустимую норму в пять раз.

Отмечается, что в маркировках не было информации о содержании генетически модифицированных компонентов.

Ввоз этих продуктов приостановлен до 11 октября 2021 до особого распоряжения. В ведомстве отметили, что ситуация взята на особый контроль.

Ранее сообщалось, что были созданы ГМО-клетки, помогающие лечить суставы.