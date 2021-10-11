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Исследование выявило, кого из женщин в российском бизнесе и политике уважают больше всего

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бизнес-школа «Сколково» провела опрос среди женщин-предпринимателей и выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Наибольший интерес и уважением среди опрошенной аудитории вызывают генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. На четвертом месте оказались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Топ-5 рейтинга замкнула глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В десятку также вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, экс-глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова («Пятерочка», «Магнит»).

Исследование проводилось в сентябре 2021 года, участниками стали 900 женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также занимающих руководящие посты.

Ранее исследование выявило, что женщины, работающие в телефонных продажах, оказались эффективнее своих коллег-мужчин.

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