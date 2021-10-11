В Москве начали тестировать систему оплаты лицом

На Ленинградском вокзале в Москве начали тестировать систему биометрической оплаты. Информация об этом появилась на официальном сайте РЖД.

Пока эту услуга доступна только для пассажиров и посетителей бизнес-зала. Чтобы расплатиться с помощью лица, нужно подключить цифровую систему через мобильное приложение банка на своем телефоне, выбрать эту функцию на терминале, далее встать напротив планшета и дождаться проведения транзакции.

В РЖД отметили, что дальнейшее развитие биометрической оплаты зависит от итогов тестирования в бизнес-зале.