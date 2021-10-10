Названо число россиян, полностью отказавшихся от наличных денег

Около 10% россиян полностью отказались от наличных, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

«Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты — это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% — более безопасными», — говорится в исследовании.

Для 23% россиян стимулом к отказу от наличных стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты, 21% перестал расплачиваться купюрами после оформления карты с кешбэком. Еще 10% перешли на безналичный расчет в пандемию из соображений безопасности, такая же доля опрошенных (10%) — после запуска Системы быстрых платежей.

Управляющий директор Райффайзенбанка Виталий Лавринец рассказал, что у клиентов растет интерес ко всем формам цифрового взаимодействия с банком. Россияне получают кредиты онлайн, открывают накопительные счета и депозиты, а также обращаются в службу поддержки через чат, а не по телефону.

По данным Центробанка, в 2020 году доля безналичных платежей составила около 70%. К 2023 году регулятор планирует увеличить долю объема безналичных платежей в розничной торговле до 75%.

Ранее финансист спрогнозировал исчезновение наличных в России.