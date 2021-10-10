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Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила о необходимости повысить взносы за капремонт для собственников жилья из-за роста цен на стройматериалы.

«Капитальные ремонты встали по всей стране — из-за того, что строительные материалы поднялись в цене в три, в четыре и даже в шесть раз. А повышать расценки разрешили только на 25%. Да и то — это предельная величина, а конкретно уже будут в каждом регионе устанавливать, насколько им повышать — могут на 10%, на 20%, но не более 25%», — заявила она kp.ru.

Москвина добавила, что во время капитального ремонта не обойтись без финансовых вложений жильцов, иначе проделанные работы будут либо очень плохими, либо вообще придется отказаться от них.

Ранее правительство утвердило постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за подорожания стройматериалов. Так, в договор об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту могут быть внесены изменения «в части увеличения цены договора не более чем на 25%». Общая сумма должна укладываться в предельную стоимость услуг по ремонту, устанавливаемую регионами, и не превышать объем средств, которые региональный оператор может ежегодно направлять на программу капремонта.

Позже в Минстрое уточнили, что решение о пересмотре цен на госконтракты по проведению капремонтов не скажется на повышении взносов для граждан.

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