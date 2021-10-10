Эксперт Бездольный назвал главные угрозы для курса рубля

Резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный рассказал агентству «Прайм» о перспективах российской валюты.

Бездольный считает, что перспективы скорее благоприятные, чем негативные. Рост ставки Центробанка России и цен на энергоресурсы укрепляют российскую валюту, за последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5% с 76 рублей в апреле до 72 в октябре.

Эксперт отметил неоднозначную ситуацию из-за снижении на рынках интереса к активам стран догоняющего развития. По его мнению, это связано с ожидаемыми изменениями денежно-кредитной политики США.

«До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи «дешевых денег», которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран», — считает Бездольный.

Среди других рисков эксперт отметил повышение ставки ФРС, которая усилит привлекательность американских бумаг, санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность нового экономического кризиса.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева рассказала, что к концу текущего года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рубля.