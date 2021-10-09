Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В монастыре в Переславле-Залесском начали «готовиться к концу... 09:11
По факту обрушения дома в Батуми задержаны три человека 09:02
Шкриньяр объяснил свой автогол в матче с Россией 08:55
На северо-востоке Москвы заметили снежный сугроб 08:45
В Раде арест Саакашвили назвали подарком Путину от американских спецслужб 08:31
ПВО Сирии отразили атаку Израиля в провинции Хомс 08:28
Экс-игрок сборной Словакии рассказал о пробелах команды России 08:24
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 08:22
Средний уровень зарплаты заемщика в России составил 28 тысяч рублей 08:10
Папа Франциск I подвергся цензуре за то, что он назвал шотландский виски... 08:04

Daily Mail: Британия оказалась во власти Путина после закрытия своих газохранилищ

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Решение Великобритании импортировать газ из других стран вместо развития добычи энергоносителей на британской территории привела к тому, что страна сейчас находится «во власти» президента России Владимира Путина. Такое мнение выражено в статье газеты Daily Mail.

Отмечается, что Великобритания особенно остро ощущает проблему нехватки газа, так как является одним из лидеров по потреблению газа среди европейских стран. При этом за последние 20 лет страна значительно снизила добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, отдав предпочтение импорту энергоносителей из-за рубежа.

В статье указано, что Британия перестала прибегать к своим огромным запасам сланцевого газа несмотря на то, что благодаря этим ресурсам США снова обрели «энергетическую независимость».

«Вместо этого Британия все больше усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок «точно в срок» как по трубопроводам, так и по морю», — пишет издание.

В качестве примера газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф. В газете подчеркивают, что это решение было катастрофическим.

Ранее Путин ходе выступления на совещании по развитию энергетики заявил, что Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»
Как украинские гастарбайтеры живут в Польше
Военные, НЛО и олигархи: что могло быть причиной сбоя в Facebook
Самые невероятные теории об отключении Facebook
Плохая игра, отличный результат: автогол принес победу России
Россия обыграла Словакию в отборе на чемпионат мира в Катаре
«Коммерсантъ»: правительство подготовило изменение оплаты труда врачей
В Раде арест Саакашвили назвали подарком Путину от американских спецслужб
В Москве ожидается переменная облачность и до +13°С
Виктория Нуланд 11 октября приедет в Москву на переговоры
Новости и материалы
В монастыре в Переславле-Залесском начали «готовиться к концу света»
По факту обрушения дома в Батуми задержаны три человека
Шкриньяр объяснил свой автогол в матче с Россией
На северо-востоке Москвы заметили снежный сугроб
ПВО Сирии отразили атаку Израиля в провинции Хомс
Экс-игрок сборной Словакии рассказал о пробелах команды России
Четыре человека погибли при крушении самолета в США
Средний уровень зарплаты заемщика в России составил 28 тысяч рублей
Папа Франциск I подвергся цензуре за то, что он назвал шотландский виски «святой водой»
Экс-хавбек сборной России — о победе над Словакией: всю статистику нужно сжечь
Си Цзиньпин пообещал воссоединиться с Тайванем
Экс-игрок «Рубина» упрекнул Дзюбу и Кокорина в недостатке профессионализма
«Делимобиль» подаст документы на IPO с экс-премьером Италии в совете директоров
В РПЦ рассказали, что японская православная церковь не выделяет Курилы при поминовении
Газзаев выбрал лучшего игрока матча со Словакией
В «Энергии» сообщили об угрозе для российского сегмента МКС из-за санкций
Экс-игрок сборной Словакии: Россия отскочила, Сафонов сыграл шикарно
В Техасе суд запретил аборты
Все новости
Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком
МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре
«Смелый журналист», «спорная премия» и «Иудины сребреники»
Кто и как отреагировал на вручение Нобелевской премии главреду «Новой газеты»
«Средний срок жизни на улице — пять-семь лет»
Как пандемия осложнила положение бездомных, которые не могут привиться от COVID-19
Конвейер Volkswagen в Калуге встал из-за нехватки полупроводников
В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid
«Мы вступали в другой ЕС». Почему Варшава устроила бунт против Брюсселя
В Европарламенте оценили польский закон о верховенстве конституции над законами ЕС
«Граждане отлучены от этого процесса». Что не так с капитальным ремонтом
В правительстве разрешили пересматривать стоимость контрактов на капремонт домов
Победа на везении: сборная России отцепила конкурента
Все из-за селфи: почему 20-летние девушки колют ботокс
Врачи рассказали, зачем молодым нужны инъекционные процедуры
«Стоит заниматься с психотерапевтом, а не тягать железо в спортзале»
Чем грозит экстремальное похудение по примеру Адель
«Я вообще ничего не сделал. Я невиновен»
В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря, обвиняемого в убийстве 3518 человек
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
Причины ЧП с подлодкой ВМС США станут известны после осмотра в доке
100 млн ущерба. В чем подозревают бывшего топ-менеджера ГК «ПИК»
Задержан бывший вице-премьер ГК «ПИК» Александр Лефель
«У меня вся редакция нобелевских лауреатов»: за что журналисты получили Премию мира
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов рассказал, кому он посвящает награду
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях