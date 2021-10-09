Daily Mail: Британия оказалась во власти Путина после закрытия своих газохранилищ

Решение Великобритании импортировать газ из других стран вместо развития добычи энергоносителей на британской территории привела к тому, что страна сейчас находится «во власти» президента России Владимира Путина. Такое мнение выражено в статье газеты Daily Mail.

Отмечается, что Великобритания особенно остро ощущает проблему нехватки газа, так как является одним из лидеров по потреблению газа среди европейских стран. При этом за последние 20 лет страна значительно снизила добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, отдав предпочтение импорту энергоносителей из-за рубежа.

В статье указано, что Британия перестала прибегать к своим огромным запасам сланцевого газа несмотря на то, что благодаря этим ресурсам США снова обрели «энергетическую независимость».

«Вместо этого Британия все больше усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок «точно в срок» как по трубопроводам, так и по морю», — пишет издание.

В качестве примера газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф. В газете подчеркивают, что это решение было катастрофическим.

Ранее Путин ходе выступления на совещании по развитию энергетики заявил, что Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».