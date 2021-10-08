В ПФР рассказали, кто может рассчитывать на учет стажа в двойном размере

Врачи, которые непосредственно контактировали с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, имеют право на льготный порядок расчета стажа — день за два. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

При расчете будет учитываться время работы с 1 января по 30 сентября 2020 года.

«Льготный порядок исчисления применяется к календарному периоду соответствующей работы медицинских работников. Включение в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, периодов занятости медицинских работников «по сменам» или по отдельным рабочим дням, часам, без занятия штатной должности (по совместительству) пенсионным законодательством не предусмотрено», — уточнили в ведомстве.

Ранее в ПФР рассказали, что для получения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий — достижения общеустановленного пенсионного возраста, наличия необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов.