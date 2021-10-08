Экс-депутат Рады Денисенко отвел Украине срок для решения газового вопроса

При наихудшем сценарии по завершению срока действия контракта с «Газпромом» ГТС Украины останется совершенно без российского газа. Об этом в эфире Ukrlife.tv заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

«Вся эта страшилка <…> она сводится к одному — у нас есть время до 31 декабря 2024 года», — сказал он, добавив, что власти Украины должны решить этот вопрос за три года, однако газовая тематика пока даже не обсуждается.

По мнению Денисенко, несмотря на обещания России сохранить транзит газа через территорию Украины, Москва может сделать выбор в пользу других стран — импортеров топлива.

Ранее заместитель председателя правления концерна Елена Бурмистрова рассказала, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа и по возможности поставляет больше.

Президент России Владимир Путин, выступая накануне на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину.