Заявление в отношении бывшего топ-менеджера ПИК Лефеля подала сама компания

Группа компаний ПИК сама инициировала разбирательство в отношении своего бывшего топ-менеджера Александра Лефеля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы застройщика.

«Александр Лефель был уволен из ПИК более двух лет назад, в апреле 2019 года. Заявление против Лефеля было подано ПИК», — уточнили в компании.

К моменту задержания Лефель занимал пост директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет». Там заявили, что обвинения в его адрес не связаны с его деятельностью в компании.

Ранее сообщалось, что Лефеля задержали по делу о мошенничестве в крупном размере. Представители следствия ходатайствуют о заключении подозреваемого под арест. Материалы данного дела пока неизвестны.

До этого арестовали экс-замминистра просвещения Марину Ракову, которая стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей из бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».