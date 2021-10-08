Великобритания обвинила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС

Правительство Великобритании считает, что Россия намеренно сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Times со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера Бориса Джонсона.

«Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом «Северного потока — 2» будет иметь «серьезные последствия для безопасности», — пишет газета.

По словам представителя британского премьера, хотя российский газопровод и не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, «Северный поток — 2» может негативно сказаться на странах Центральной и Восточной Европы, так как некоторые европейские страны находятся в сильной зависимости от российского газа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

В России неоднократно заявляли, что не собираются использовать газопровод в геополитических целях. Так, замглавы МИД РФ Андрей Руденко накануне заявлял, что Москва рассматривает «Северный поток — 2» исключительно как экономический проект.