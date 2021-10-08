«Европа сама пришла к коллапсу»: аналитик ответил на обвинения в адрес России из-за цен на газ

Высокие цены на газ являются целиком и полностью виной самой Европы. Активное внедрение не до конца надежных альтернативных источников энергии и спотовая модель поставок привели рынок газа к коллапсу. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Цены на газ в Европе высокие по причине того, что в там активно внедрялись альтернативные источники энергии, однако этим летом все ветряки стояли и европейцы стали искать другие возможности. Стали использовать газ, но и его тоже оказалось мало», — отметил специалист.

По словам эксперта, большая часть газа уходит на азиатский рынок, потому что там высокие цены и соответственно выше заработок. Из-за этого Европа стала наращивать поставки угля, но и он тоже стал рекордно дорогим. Теперь же в европейском регионе наблюдается крупнейший энергоколлапс, так как энергоресурсов не хватает.

«Вины России в высоких ценах на газ нет. Как страна может потерять доверие, если выполняются все долгосрочные договора, а также одобряется дополнительный объем заявок на поставки?» — говорит Юшков.

Аналитик отмечает, что частичная вина России может быть лишь в том плане, что «Газпром» сам позиционировал себя как гарантирующего поставщика. То есть, если у европейских стран проблемы с газом, то они могут обратиться к «Газпрому», и компания предоставит им сколько угодно топлива.

«Самому «Газпрому» удовлетворять все заявки также невыгодно, поэтому все равно будут те, кто будет обижен на Россию. Но мы и не обязаны угождать всем», — считает эксперт.

Единственный риск и повод для беспокойства у России в том, что слишком высокая цена на газ просто убьет спрос и многие откажутся приобретать его, переходя на другие источники энергии.

Ранее посол Европейского союза Маркус Эдерер рассказал, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей.