Боррель заявил, что России придется договариваться с ЕС по закупкам газа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными европейскими странами, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с «единой Европой». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Европе придется создать большой пул по закупкам газа и вести переговоры в таком формате. Боррель считает, что в таких условиях глава МИД РФ Сергей Лавров будет вынужден говорить с ЕС как с институтом.

Также глава европейской дипломатии признал, что Россия имеет «огромное значение для Европы», а значит, «надо искать сбалансированную позицию» в отношениях с Москвой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать стране помощь в условиях энергетического кризиса. Он отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже. После этого стало известно, что Россия и Сербия ведут переговоры по новому газовому соглашению.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.