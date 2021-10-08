Минстрой РФ: повышение цен на капремонт не скажется на росте взносов граждан

В Минстрое сообщили, что решение о пересмотре цен на госконтракты по проведению капремонтов не связано с повышением взносов граждан.

«Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта», — заявила статс-секретарь, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Ранее правительство утвердило постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за подорожания стройматериалов. Так, в договор об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту могут быть внесены изменения «в части увеличения цены договора не более чем на 25%». Общая сумма должна укладываться в предельную стоимость услуг по ремонту, устанавливаемую регионами, и не превышать объем средств, которые региональный оператор может ежегодно направлять на программу капремонта.