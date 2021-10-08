Банк России заинтересовался данными о переводах средств с карты на карту

Банк России запросил у банков данные по выявлению ими дроперских операций. Сведения необходимо прислать до 18 октября, сообщает газета «Коммерсант».

Из запроса следует, что речь идет о переводах средств с карты на карты. ЦБ просит указать, ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком, применяемые способы выявления «дропперов», а также механизмы контроля таких платежей. Кроме того, регулятор запрашивает реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, а также суммы комиссий по таким операциям.

Как пояснили изданию в Банке России, они не пытаются минимизировать объемы таких трансакций. Регулятор также отметил, что переводы с карты на карту составляют значимую часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут.

«Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям», — рассказали в ЦБ, добавляя, что хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

Накануне ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что некоторые перечисления на банковские карты могут облагаться налогом. Например, если обладатель карты выиграл деньги в лотерее или букмекерской конторе, то он обязан будет заплатить 13%, а при выигрыше в рекламной акции налог составит 35%, но может превысить и 50%.