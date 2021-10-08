В Евросоюзе предупредили о риске для репутации России из-за цен на газ

Резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей, заявил посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер в интервью РБК.

«С российской стороны должна быть определенная обеспокоенность, поскольку, во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — рассказал Эрдерер.

Кроме того, по его словам, отсутствие реакции российской стороны может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Эдерер отметил, что рост цен на газ включен в повестку заседания Европейского Совета 21–22 октября. Дипломат полагает, что причины роста — комплексные. Среди них — рост спроса на азиатских рынках, осуществление поставок сжиженного природного газа (СПГ) в основном в Азию и восстановление экономик стран ЕС.

«В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство. Вопрос не в том, кто виноват или все ли выполняют свои обязательства, а в том, как компенсирующий производитель и самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин, выступая 6 октября на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.

В «Газпроме» в свою очередь заявили, что выполняют все обязательства по поставкам газа и по возможности поставляют больше. Так, с начала года, концерн поставил почти рекордные объемы газа на зарубежные рынки: поставки в Германию по сравнению с прошлым годом были увеличены на треть, в Турцию — в 2,5 раза, а в Румынию — в 4 раза.