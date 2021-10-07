Украине грозит рост инфляции на фоне подорожания газа в Европе

Украина может столкнуться со значительным ростом инфляции из-за дорогого газа в Европе, считают аналитики украинской «дочки» Райффайзенбанка, сообщает Reuters.

Эксперты из Украины указывают на показатели инфляции в 10,7% в годовом выражении в сентябре, при этом пессимистичные оценки предполагают рост инфляции до 11,5%.

«Цены на продукты питания и энергоносители на мировых рынках остаются довольно высокими. Дополнительную нервозность создает непрекращающийся рост цен на природный газ в Европе», — отмечают эксперты.

Рост инфляции происходит на фоне политики Нацбанка Украины по ужесточению денежно-кредитной политики и введения предельных тарифов на газ и электричество для жителей страны. Эти меры должны были замедлить рост инфляции до 9,5%.

Ранее на Украине резко увеличили отбор газа из хранилищ.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины», запасы газа для отопительного сезона составляют 18,866 млрд кубометров, при этом недавно сообщалось, что Украине не хватает 4 млрд кубометров для проведения полноценной отопительной кампании.

До этого экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что зимой в стране наступит неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления на фоне снижения объемов транзита в Европу.