Санкт-Петербургская биржа не смогла выйти на IPO в США

Санкт-Петербургская биржа не смогла выйти на IPO на крупнейшей бирже NASDAQ в США. Из-за этого организация собирается разместиться в России, сообщает Forbes.

Во время подготовки документов для американской Комиссии по ценным бумагам и биржам «СПБ Биржа» не смогла получить подтверждающее письмо от аудиторской компании — документ о том, что юристы не имеют вопросов к информации, указанной в документах на регистрацию.

Отмечается, что причиной отказа могла стать информация о том, что ценные бумаги компании размещены в филиале на Кипре российской инвестиционной компании «Фридом Финанс». Она является одним из акционеров «СПБ Биржи», владея 12,8%. Поэтому юристы в США могли увидеть в этом обстоятельстве значительные риски и отказали.

В этой связи IPO будет проведено в России осенью 2021 года.

Информация о возможном выходе биржи на IPO в США появилась в мае. Если бы выход состоялся, то организация смогла бы привлечь до $2,5 млрд после размещения акций.

Ранее сообщалось о том, что сеть супермаркетов «ВкусВилл» готовится в ближайшее время выйти на IPO в США, а также провести листинг в Москве.