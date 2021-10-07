В «Газпроме» рассказали, что цены на газ не повлияют на страны с долгосрочными контрактами

Страны Европы, чьи компании имеют с «Газпромом» долгосрочные контракты, не испытают каких-либо проблем в связи с высокими ценами. Об этом заявил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, сообщает РИА «Новости».

«Те страны, которые в свое время отказались от долгосрочных контрактов и решили приобретать на бирже, они имеют проблемы сегодня, цены резко подскочили», — добавил он.

Зубков отметил, что «Газпром» выполняет все контрактные обязательства.

«То, что «Газпром» надежный поставщик энергии, показали 60 лет поставок газа в Европу», — заключил он.

В связи c резким ростом цен на газ группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка стоимости в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

Ранее международное ценовое агентство Argus в своем отчете сообщило, что в текущем году цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Согласно документу, ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в этом году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.